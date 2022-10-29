معلومات خاطئة عن الشيخوخة.. تعرف عليها

تواصل – فريق التحرير:

يحدث أمراض الشيخوخة للرجال والنساء، في مراحل متقدمة من العمر، ولا تكون متشابهة لدى الجميع، وهناك بعض المعلومات الشائعة حول الشيخوخة وأمراضها، بعضها صحيح، والآخر مجرد شائعات.

وتوجد 4 معلومات حول الشيخوخة تعد خاطئة، وهي:

1- هشاشة العظام تصيب النساء أكثر

أوصت جمعية الغدد الصماء بفحص جميع الرجال الذين يبلغون من العمر 70 عاماً أو أكبر، والرجال الأكثر عرضة للخطر، الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً.

2- ضعف العضلات

أظهرت دراسة من جامعة ولاية ويتشيتا، تمكنت النساء، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 63 و77 عاماً، من تحقيق زيادات كبيرة في حجم العضلات وقوتها بعد أقل من أربعة أسابيع من التدريب على الوزن.

اقرأ أيضا:

باحثة: الإكثار من شرب الماء يحمي من الخرف وأمراض الشيخوخة

3- ألزهايمر وراثي بالضرورة

يعد 1% فقط من المصابين بمرض ألزهايمر لديهم شكل وراثي من المرض، كما أفادت د. ريبيكا إديلماير، مديرة المشاركة العلمية لجمعية ألزهايمر، وقالت: “في سن 85، سيصاب واحد من كل ثلاثة من كبار السن بخرف ألزهايمر، بغض النظر عن تاريخ العائلة”.

4- قلة عدد ساعات النوم

قالت د.كاثرين جونسون، مؤسسة ومديرة طبية للعناية الطبية الدقيقة في فلوريدا، إن أغلبية البالغين في أي عمر ينامون سبع ساعات على الأقل.