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استشاري: السكتة الدماغية أخطر أسباب الشيخوخة والخرف
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استشاري: السكتة الدماغية أخطر أسباب الشيخوخة والخرف

استشاري: السكتة الدماغية أخطر أسباب الشيخوخة والخرف

استشاري: السكتة الدماغية أخطر أسباب الشيخوخة والخرف
١٠:٣٢:٤٧ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال د. سعيد آل قانع، استشاري أمراض المخ والأعصاب، إن عامل الوقت وسرعة التدخل الجراحي والعلاج، مهم جداً في علاج حالات السكتة الدماغية.

وأوضح أن 60% من السكتات الدماغية تحدث للمرضى أقل من 70 سنة، وكل ساعة يتأخر فيها مريض السكتة الدماغية عن تلقي العلاج يحدث له شيخوخة ويزداد عمره ويتعرض لحالات الخرف.

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وتابع د. آل مانع لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”: “كل دقيقة تأخير في فتح الشريان في الدماغ، أو إعطاء المريض العلاج المناسب، فإن المريض يفقد 2 مليون خلية عصبية، وهذا يعادل تقريبًا 12 كيلو ألياف عصبية”.

ولفت إلى أن السكتة الدماغية في حالة عدم علاج المريض يتقدم عمره 36 عامًا، وهي تعتبر السبب الثاني لأمراض الشيخوخة والخرف المبكر والانهيار الإدراكي، مؤكدا أهمية زيارة الطبيب كل 6 أشهر أو سنة، وعمل فحوصات طبية باستمرار وقياس مستوى الكوليسترول والدهون وقياس ضغط الدم، وممارسة الرياضة باستمرار.

 

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الكلمات الدلالية:
استشاري الخرف السكتة الدماغية الشيخوخة

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