«وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين».. مصاب في إحدى يديه وكسر في إحدى رجليه ويسأل عن صلاة الجماعة

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وجه سائل، سؤالا إلى الشيخ سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، موضحا أن لديه إعاقة في إحدى يديه وكسر في إحدى رجليه، ولكنه يسمع النداء للصلاة، فهل يجوز له ترك الجماعة.

إشادة من الخثلان

وأشاد الشيخ الخثلان بالسائل، قبل أن يجيب على سؤاله، محييا رغبته في أداء الصلاة جماعة في المسجد، رغم ما به من مرض، وقال الخثلان: “سؤاله يدل على قوة إيمانه -إن شاء الله- وهو من النماذج المشرقة، ويقابل هذا من يبحث عن الرخصة أو عن أي سبب لتخلفه عن الصلاة في المسجد، حتى وإن كان صحيحا معافى”.

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وجوب الصلاة جماعة في المسجد

وأوضح الشيخ الخثلان أن السائل معذور، وله أن يصلي في البيت، مع هذا الظرف الصحي، وأن أجره تام أيضا، إذا كان يداوم على الصلاة في المسجد، ولولا الإعاقة لكان يصلي في جماعة، وذلك لقول النبي ﷺ: “إذا مرض العبد أو سافر، كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما”.