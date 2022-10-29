السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين».. مصاب في إحدى يديه وكسر في إحدى رجليه ويسأل عن صلاة الجماعة
شاهد.. أمطار الخير في دومة الجندل
أسعار النفط تغلق على ارتفاع أسبوعي.. وخسائر على المدى البعيد
أكثر من 200 بين قتيل وجريح بحادث تدافع في كوريا الجنوبية
بعد السماح بتجنيد النساء.. فضائح جنسية تضرب غواصات البحرية البريطانية
«فزعة وشجاعة وإقدام».. تفاصيل إنقاذ مواطن لطفلة من الغرق بالجبيل (فيديو)

الرئيسية

 /

منوعات

 /

«وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين».. مصاب في إحدى يديه وكسر في إحدى رجليه ويسأل عن صلاة الجماعة

«وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين».. مصاب في إحدى يديه وكسر في إحدى رجليه ويسأل عن صلاة الجماعة

«وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين».. مصاب في إحدى يديه وكسر في إحدى رجليه ويسأل عن صلاة الجماعة
١٠:٠٢:٢٥ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

وجه سائل، سؤالا إلى الشيخ سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام  محمد بن سعود الإسلامية، موضحا  أن لديه إعاقة في إحدى يديه وكسر في إحدى رجليه، ولكنه يسمع النداء للصلاة، فهل يجوز له ترك الجماعة.

إشادة من الخثلان 

وأشاد الشيخ الخثلان بالسائل، قبل أن يجيب على سؤاله، محييا رغبته في أداء الصلاة جماعة في المسجد، رغم ما به من مرض، وقال الخثلان: “سؤاله يدل على قوة إيمانه -إن شاء الله- وهو من النماذج المشرقة، ويقابل هذا من يبحث عن الرخصة أو عن أي سبب لتخلفه عن الصلاة في المسجد، حتى وإن كان صحيحا معافى”.

اقرأ أيضا:

لمواجهة انتشار الطلاق.. «الخثلان» يوضح حدود تدخل الأهل في الصلح بين الزوجين

وجوب الصلاة جماعة في المسجد

وأوضح الشيخ الخثلان أن السائل معذور، وله أن يصلي في البيت، مع هذا الظرف الصحي، وأن أجره تام أيضا، إذا كان يداوم على الصلاة في المسجد، ولولا الإعاقة لكان يصلي في جماعة، وذلك لقول النبي ﷺ: “إذا مرض العبد أو سافر، كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما”.

الكلمات الدلالية:
الشيخ سعد الخثلان الصلاة في المسجد صلاة الجماعة فتاوى

مواد ذات صلة

المزيد
دراسة ألمانية: عدم الأمان الوظيفي يسبب المشكلات الصحية

دراسة ألمانية: عدم الأمان الوظيفي يسبب المشكلات الصحية

٠٩:٣٨ ص، الأربعاء، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٦
بالصور.. قطيع أبقار ينقذ صغير «فقمة» من الموت في الوحل

بالصور.. قطيع أبقار ينقذ صغير «فقمة» من الموت في الوحل

٠١:١٢ ص، الخميس، ٣٠ يوليو ٢٠١٥
الذكور صاروا أنثويين.. الصين تقرر «مادة الرجولة» لإنقاذ طلابها

الذكور صاروا أنثويين.. الصين تقرر «مادة الرجولة» لإنقاذ طلابها

١١:٠١ م، الأثنين، ٠٧ مارس ٢٠٢٢
أستراليا.. مرض يحرم شقيقين من النوم ويتسبب في موتهما خلال 6 أشهر

أستراليا.. مرض يحرم شقيقين من النوم ويتسبب في موتهما خلال 6 أشهر

٠٢:٥٦ ص، الجمعة، ١٣ مايو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *