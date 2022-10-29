شاهد.. أمطار الخير في دومة الجندل

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على دومة الجندل بمنطقة الجوف.

وأظهر المقطع، أمطار الخير تتساقط في دومة الجندل، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة, قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتوقع المركز، أن تشمل الحالة مناطق تبوك، والحدود الشمالية والجوف, في حين لا يستبعد تكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على اجزاء من المنطقة الشرقية.

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