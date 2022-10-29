السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
استعمل هذه الحيل للإفلات.. كمين محكم يطيح بـ«طبيب» مزيف في الكويت
معلومات خاطئة عن الشيخوخة.. تعرف عليها
13 وظيفة بـ«حرس الحدود» بالمرتبة السادسة عبر «جدارات»
استشاري: السكتة الدماغية أخطر أسباب الشيخوخة والخرف
تحالف «معادن و باريك» يفوز بمنافسة رخصة «أم الدمار» التعديني
«وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين».. مصاب في إحدى يديه وكسر في إحدى رجليه ويسأل عن صلاة الجماعة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد.. أمطار الخير في دومة الجندل

شاهد.. أمطار الخير في دومة الجندل

شاهد.. أمطار الخير في دومة الجندل
٠٩:٥٦:٠٣ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

 

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على دومة الجندل بمنطقة الجوف.

وأظهر المقطع، أمطار الخير تتساقط في دومة الجندل، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة, قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتوقع المركز، أن تشمل الحالة مناطق تبوك، والحدود الشمالية والجوف, في حين لا يستبعد تكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على اجزاء من المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضا:

«الأرصاد» ينبه: ضباب وأمطار على هذه المناطق حتى الصباح

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار دومة الجندل أمطار غزيرة دومة الجندل

مواد ذات صلة

المزيد
عسكري روسي يرد على «صالح»: لن نخاطر بعلاقتنا مع السعودية لإعادتك للسلطة

عسكري روسي يرد على «صالح»: لن نخاطر بعلاقتنا مع السعودية لإعادتك للسلطة

٠٤:٥٧ م، الأربعاء، ٢٤ أغسطس ٢٠١٦
توقعات بأجواء مغبرة في أجزاء من شمال المملكة عصر اليوم

توقعات بأجواء مغبرة في أجزاء من شمال المملكة عصر اليوم

٠٢:٢٤ م، الأحد، ٠٩ أبريل ٢٠١٧
«الصندوق العقاري»: إيداع 1.3 مليار ريال في حسابات مستفيدي «سكني»

«الصندوق العقاري»: إيداع 1.3 مليار ريال في حسابات مستفيدي «سكني»

٠٣:٣٥ م، الأربعاء، ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩
جازان.. مواطن يقتل نفسه شنقاً داخل غرفته بـ«صامطة»

جازان.. مواطن يقتل نفسه شنقاً داخل غرفته بـ«صامطة»

١٢:٤٥ ص، الأربعاء، ٠٤ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *