أسعار النفط تغلق على ارتفاع أسبوعي.. وخسائر على المدى البعيد

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صعد خام برنت بنحو 2.4% وخام غرب تكساس الوسيط 3.3%، على أساس أسبوعي، في حين تراجعت أسعار النفط بنحو 1% في جلسة الجمعة الماضي، بعد أن وسعت الصين، أكبر مستورد للخام، قيودها المرتبطة بجائحة كورونا.

أسعار النفط بختام التعاملات

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، الجمعة، 1.19 دولار، أو 1.2%، إلى 95.77 دولار للبرميل عند التسوية، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.18 دولار أو 1.3% إلى 87.90 دولار.

وهبطت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة بما يقرب من 3%، في حين أن العقود الآجلة للديزل ارتفعت بنحو 5% إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف يونيو الماضي.

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استقرار سوق النفط العالمية

وعلى صعيد آخر، عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع معالي وزيرة تحول الطاقة الفرنسية أغنيس بانيير روناتشر، أكدا خلاله، الحاجة إلى زيادة استقرار سوق البترول العالمية، وإلى استمرار التواصل الوثيق، وتعزيز التعاون لمواجهة ما يستجد من مخاطر وتحديات.

كما أكد الجانبان تعزيز العلاقات بين البلدين، و أهمية ضمان أمن وإمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن المملكة تظل شريكاً موثوقاً في إمدادات البترول الخام إلى فرنسا.