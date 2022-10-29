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أكثر من 200 بين قتيل وجريح بحادث تدافع في كوريا الجنوبية

أكثر من 200 بين قتيل وجريح بحادث تدافع في كوريا الجنوبية

أكثر من 200 بين قتيل وجريح بحادث تدافع في كوريا الجنوبية
٠٩:٣٩:٤٢ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قتل 59 شخصا، وأصيب 150 آخرون، في حادث تدافع وقع في العاصمة الكورية الجنوبية سول، خلال تدفق حشد ضخم وسط المدينة.

وفاة العشرات بسكتة قلبية

وأعلن الدفاع المدني في كوريا الجنوبية تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية، وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء أنه تم إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن الرئيس أمر بإرسال فريق طبي للطوارئ إلى المنطقة ووجه بتجهيز أسرة المستشفيات لتقليل عدد الضحايا.

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انفجار القاعدة الجدوية

وقعت 3 انفجارات قوية، في الرابع من أكتوبر الجاري، في القاعدة الجوية بكوريا الجنوبية، وثقها مقطع فيديو قصير، تداولته وسائل إعلام محلية في كوريا الجنوبية.

وفي أول رد على تجربة كوريا الشمالية الصاروخية، تعهد رئيس كوريا الجنوبية بـ”رد صارم” على تجربة بيونج يانج التي وصفها بالمستفزة.

 

الكلمات الدلالية:
حادث تدافع سول كوريا الجنوبية مقتل وإصابة 200 شخص

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