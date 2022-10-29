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«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع العاشر
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«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع العاشر

«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع العاشر

«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع العاشر
٠٩:٠٤:٥٣ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم السبت، جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية، من الأسبوع العاشر، عبر قنوات عين التابعة للوزارة، على تردد عربسات 12437.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الدروس ستكون عبر بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

ونشرت وزارة التعليم جداول الدروس من الأسبوع العاشر كالتالي:

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الكلمات الدلالية:
التعليم الحصص الحصص المدرسية جداول دروس الحصص قنوات عين وزارة التعليم

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