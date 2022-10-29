شاهد.. تصادم عمد يتسبب في انحراف مركبة على طريق سريع

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حادثة تصادم عمد على طريق سريع وتعريض حياة ركابها للخطر.

وأظهر المقطع المتداول، محاولة قائد مركبة تجاوز السيارات التي أمامه، حيث قام قائد المركبة بالاصطدام عمدا في مركبة أمامه، مما تسبب في انحرافها وعرضها للتصادم.

وندد متداولو المقطع، بمثل هذه الممارسات التي تعرض حياة قائدي المركبات للخطر، مطالبين باتخاذ ما يلزم حيال قائد المركبة.

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