السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. تصادم عمد يتسبب في انحراف مركبة على طريق سريع
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شاهد.. تصادم عمد يتسبب في انحراف مركبة على طريق سريع

شاهد.. تصادم عمد يتسبب في انحراف مركبة على طريق سريع

شاهد.. تصادم عمد يتسبب في انحراف مركبة على طريق سريع
٠٨:٥٥:٥٨ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حادثة تصادم عمد على طريق سريع وتعريض حياة ركابها للخطر.

وأظهر المقطع المتداول، محاولة قائد مركبة تجاوز السيارات التي أمامه، حيث قام قائد المركبة بالاصطدام عمدا في مركبة أمامه، مما تسبب في انحرافها وعرضها للتصادم.

وندد متداولو المقطع، بمثل هذه الممارسات التي تعرض حياة قائدي المركبات للخطر، مطالبين باتخاذ ما يلزم حيال قائد المركبة.

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الكلمات الدلالية:
تصادم عمد حادث تصادم طريق سريع مركبة

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