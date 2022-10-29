بعد السماح بتجنيد النساء.. فضائح جنسية تضرب غواصات البحرية البريطانية

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تجري البحرية الملكية البريطانية، تحقيقا، حول مزاعم بتعرض نساء للتحرش والمعاملة السيئة، في غواصات تابعة للجيش البريطاني.

أكثر من 10 سنوات

ودلت تقارير على وجود مزاعم بانتهاكات جسدية، وعنف، منذ السماح بتجنيد النساء في البحرية البريطانية منذ 2011، حسب “BBC”.

قائد البحرية يواجه الادعاءات

قال الأدميرال السير بن كي، لورد البحر الأول، قائد القوات البحرية الملكية، إن المزاعم القائمة “مقيتة” مضيفًا أن: “التحرش الجنسي لا مكان له في البحرية الملكية ولن يتم التسامح معه”. وقال: “كل من يثبت عليه اللوم سيحاسب”.

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انعكاس للمجتمع

وذكر اللواء البحري السابق، كريس باري، لبرنامج تبثه هيئة الإذاعة البريطانية، إنه يعتقد أن القضية انعكاس للمجتمع الأوسع.

وأورد: “أخشى أن يتم نقل بعض السلوك الجنسي الذي نراه في أماكن العمل العادية إلى الغواصات.. وبالطبع في بيئة مضغوطة يصبح كل شيء مبالغًا فيه”.

تشمل غواصات الردع النووي

وفق موقع وزارة الدفاع البريطانية، فإن خدمة الغواصات “غير مرئية وبلا حواجز”، وذكر الموقع أنها “أسست سمعة دائمة من حيث الاحتراف والشجاعة”.

وتشمل الخدمة غواصات “فانغارد كلاس” التي توفر الردع النووي لبريطانيا.

وأظهرت الأرقام التي تم الكشف عنها في طلب حرية المعلومات أنه بحلول عام 2019، كان 1% فقط من موظفي خدمة الغواصات من الإناث.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه بينما يتمتع معظم أفراد البحرية بوظائف مجزية فإن بعض أفراد البحرية، ومعظمهم من النساء، قد تأثروا بسلوك جنسي غير لائق.