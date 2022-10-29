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اغتيال سياسي رفيع المستوى بوابل من الرصاص في هذه الدولة
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اغتيال سياسي رفيع المستوى بوابل من الرصاص في هذه الدولة

اغتيال سياسي رفيع المستوى بوابل من الرصاص في هذه الدولة

اغتيال سياسي رفيع المستوى بوابل من الرصاص في هذه الدولة
٠٧:٥٤:٠٢ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تعرض سياسي بارز لحادثة إطلاق نار في ضاحية راقية بالعاصمة بورت أو برنس، حسبما أكدت السلطات المختصة في هايتي.

ويحاصر تحالف عصابات مرفأ توزيع الوقود مسببا أزمة إنسانية في البلاد بعد حادثة الاغتيال.

وأوضحت شبكة “CNN” الأمريكية أن إريك جان بابتيست رئيس حزب “تجمع الديمقراطيين الوطنيين التقدميين” السياسي، قُتل ليل الجمعة خارج منزله في العاصمة بورت أو برنس.

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وأكدت وسائل إعلام في هايتي إن إريك جان بابتيست اغتيل في منطقة لابول عندما أمطر مهاجمون سيارته بوابل من الرصاص.

وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أن أحد حراس الأمن قتل أيضا في الهجوم، ولم يتضح حتى الآن المسؤول عن الهجوم.

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