في 7 دول.. الاتحاد الأوروبي يجمد أصولا روسية بقيمة 17 مليار يورو

تواصل – فريق التحرير:

صرح مسؤوا بالاتحاد الأوروبي، اليوم، بأنه تم تجميد أصول روسية بقيمة 17 مليار يورو، ضمن العقوبات التي تفرضها دول ومؤسسات على روسيا، بعد حربها على أوكرانيا.

7 دول تفرض عقوبات

وأعلن ديدييه رايندرز، مفوض العدل الأوروبي، أنه تم تجميد نحو 17 مليار يورو من أصول كيانات روسية في الاتحاد الأوروبي، في سبع دول أعضاء.

وقال ديدييه: “حتى الآن، تم تجميد أصول 90 شخصا، تبلغ أكثر من 17 مليار يورو في سبع دول أعضاء، بينها 2.2 مليار في ألمانيا”.

اقرأ أيضا:

كندا تفرض عقوبات على 35 شخصية روسية من بينهم قادة «غازبروم»

إعادة إعمار أوكرانيا

وأكد ديدييه رايندرز أن أوكرانيا تريد أيضا استخدام هذه الأموال لإعادة الإعمار، وقال: “من وجهة نظري، من الممكن على الأقل الاحتفاظ بالأموال البالغة 300 مليار يورو كضمان حتى تشارك روسيا تلقائيا في إعادة إعمار أوكرانيا”.

روسيا تخسر 300 مليار يورو

قدر رايندرز قيمة الأصول المجمدة في الاتحاد الأوروبي بنحو 13.8 مليار يورو، في خمس دول بشكل رئيس، يملكها روس، فرضت الدول الـ27 عقوبات عليهم، حسب “الاقتصادية”.

وأدت العقوبات الغربية إلى تجميد 300 مليار يورو من احتياطيات النقد الأجنبي التابعة للبنك المركزي الروسي في العالم، وهو مبلغ يمكن استخدامه كضمان