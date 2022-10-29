5 فئات مستثناة من قرار تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
تواصل – فريق التحرير:
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الفئات التي لا يشملها قرار تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ، على السنوات المالية التي تبدأ قبل 1 يناير 2019م.
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وتشمل هذه الفئات:
– مكلف تحسب الزكاة المستحقة عليه وفقا لقواعد حساب زكاة مكلفي التقديري
– مكلف طلب تطبيق القرار بعد مضي مدة الـ 60 يوما
– مكلف لم يسحب الاعتراض أو الدعوى المرتبطة بالسنة المالية خلال 10 أيام من تاريخ استيفاء الشروط
– مكلف عدل إقراره المرتبط بالسنة المالية بعد تاريخ سريان القرار
– مكلف طلب تطبيق القرار على سنة مالية يسري عليها القرار، ثم قام بالمطالبة بتطبيقه على سنوات سابقة تحصن قرار الهيئة الصادر بشأنها.
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