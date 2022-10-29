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5 فئات مستثناة من قرار تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
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5 فئات مستثناة من قرار تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ

5 فئات مستثناة من قرار تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ

5 فئات مستثناة من قرار تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
٠٧:٢٦:٥٣ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الفئات التي لا يشملها قرار تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ، على السنوات المالية التي تبدأ قبل 1 يناير 2019م.

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وتشمل هذه الفئات:

– مكلف تحسب الزكاة المستحقة عليه وفقا لقواعد حساب زكاة مكلفي التقديري

– مكلف طلب تطبيق القرار بعد مضي مدة الـ 60 يوما

– مكلف لم يسحب الاعتراض أو الدعوى المرتبطة بالسنة المالية خلال 10 أيام من تاريخ استيفاء الشروط

– مكلف عدل إقراره المرتبط بالسنة المالية بعد تاريخ سريان القرار

– مكلف طلب تطبيق القرار على سنة مالية يسري عليها القرار، ثم قام بالمطالبة بتطبيقه على سنوات سابقة تحصن قرار الهيئة الصادر بشأنها.

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الكلمات الدلالية:
الإقرارات الضريبة الزكاة الضريبة جباية الزكاة هيئة الزكاة

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