30 مليار دولار.. خسائر باكستان بسبب الفيضانات

تواصل- واس:

أوضح وزير التخطيط والتنمية الباكستاني أحسن إقبال أن الخسائر المادية التي سببتها كارثة الفيضانات الحالية في بلاده بلغت 30 مليار دولار.

وقال في تصريح صحفي اليوم : إن الفيضانات الحالية كانت كارثية حيث غمرت نحو الثلث من مساحة باكستان، وأدت إلى تشريد نحو 33 مليون شخص، توفى منهم 1730 شخصاً.

وأضاف أن باكستان بحاجة عاجلة إلى 16 مليار دولار لإعادة التأهيل وإعمار البنية التحتية في المناطق المتضررة من الفيضانات، مبينا أن الحكومة الباكستانية رغم مواردها المحدودة وبدعم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى تبذل قصارى جهدها لإعادة التأهيل المتضررين من الفيضانات.

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