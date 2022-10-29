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وزارة المالية تطلق برنامج التدريب المجاني في 8 مسارات

وزارة المالية تطلق برنامج التدريب المجاني في 8 مسارات

وزارة المالية تطلق برنامج التدريب المجاني في 8 مسارات
٠٦:٥٠:٣٨ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة المالية عن تقديم برنامج تدريبي مجاني عن أساسيات ومعايير المحاسبة المالية، والذي يشمل (8) دورات تدريبية مجانية (عن بعد)؛ تغطي عدة مواضيع مالية ومحاسبية – وذلك في إطار برنامج الوزارة التدريبي لإدارة ونقل المعرفة بالتعاون مع منصة “دروب” الإلكترونية، مع منح المتدربين شهادات معتمدة؛ بعد إتمام المسارات التدريبية، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

أهداف البرنامج:

يهدف برنامج وزارة المالية لإدارة ونقل المعرفة إلى توفير مواد تعليمية إلكترونية وتفاعلية؛ لدعم عملائها من منسوبي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل فهم السياسات والإجراءات الداعمة للعمليات المالية والتعاقدية، سعياً إلى تمكين الجهات الحكومية من تحقيق مستهدفات برامج رؤية 2030.

الدورات التدريبية:

    •  دورة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام -الجزء الأول.
    •  دورة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام – الجزء الثاني.
    • دورة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام – الجزء الثالث.
    • دورة أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية – الجزء الأول.
    •  دورة أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية – الجزء الثاني.
    •  إدارة التغيير والتحديات لتحويل الجهات الحكومية للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.
    •  تقييم وإدارة الأصول بالجهات الحكومية في ظل التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.
    • مراجعة وتقويم الأداء في الأجهزة العامة في ظل التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.

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مزايا البرنامج:

  •  تكاليف التدريب المالية مدفوعة بالكامل.
  •  شهادة إتمام المسار التدريبي.

الفئة المستهدفة:

  •  الطلاب.
  •  الخريجين.
  •  الباحثين عن عمل.
  •  موظفي القطاع الخاص والعام.

طريقة التقديم:

أوضحت الوزارة، أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني  للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
المالية المحاسبة المالية برنامج التدريب المجاني وزارة المالية

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