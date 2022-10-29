سقطة جديدة يقع فيها بايدن.. هذا ما كشفته الكاميرات(فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

يواصل الرئيس الأمريكي الأمريكي جو بايدن، إدهاش العالم، بأفعاله غير المألوفة، أمام عدسات الكاميرات، والتي تشعل كذلك وسائل التواصل الاجتماعي.

54 ولاية في 2018

تحدث بايدن، خلال خطاب ألقاه مؤخرا، وقال -بكل جدية- أمام الجميع: “هذه ليست مزحة.. تسعى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2018 لأن يصبح عدد وآلياتها 54 ولاية”.

وبدا بايدن حادا في طريقة حديثه أمام الجمهور، ولم يبدو أنه أخطأ، أو أنه كان يقرأ نصا مكتوبا أمامه، فيما لم يبد أي من الحضور ردة فعل تجاه حديث بايدن.

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سيلقي نفسه من فوق المنصة

ذهب بايدن، بعد إنهاء خطابه، لتحية الجمهور الحاضرين من فوق المنصة، وتحرك إلى أقصى يسار المنصة، برفقة نائبته، كمالا هاريس.

وأبدى الرئيس جو بايدن، تصرفا غريبا، وكأنه يريد أن يقفز من فوق المنصة، أو يلقي نفسه على الحضور، وتفاعلت هاريس مع حركة الرئيس، فبدت وكأنها تمنعه مما هو على وشك فعله.

وعاد بايدن لينزل من المنصة، من الناحية المقابلة، لكنه رجع وهو يجري بسرعة، وسط تصفيق من الحضور.