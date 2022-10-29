السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
سقطة جديدة يقع فيها بايدن.. هذا ما كشفته الكاميرات(فيديو)
30 مليار دولار.. خسائر باكستان بسبب الفيضانات
وزارة المالية تطلق برنامج التدريب المجاني في 8 مسارات
«التأمينات الاجتماعية» تفوز بالعضوية الدائمة في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)
موسكو تعلق مشاركتها في صفقة الحبوب.. تعرف على السبب
استشاري: 5 نصائح مهمة لتفادي السمنة في فصل الشتاء

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

سقطة جديدة يقع فيها بايدن.. هذا ما كشفته الكاميرات(فيديو)

سقطة جديدة يقع فيها بايدن.. هذا ما كشفته الكاميرات(فيديو)

سقطة جديدة يقع فيها بايدن.. هذا ما كشفته الكاميرات(فيديو)
٠٧:١٨:٣٦ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

يواصل الرئيس الأمريكي الأمريكي جو بايدن، إدهاش العالم، بأفعاله غير المألوفة، أمام عدسات الكاميرات، والتي تشعل كذلك وسائل التواصل الاجتماعي.

54 ولاية في 2018

تحدث بايدن، خلال خطاب ألقاه مؤخرا، وقال -بكل جدية- أمام الجميع: “هذه ليست مزحة.. تسعى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2018 لأن يصبح عدد وآلياتها 54 ولاية”.

وبدا بايدن حادا في طريقة حديثه أمام الجمهور، ولم يبدو أنه أخطأ، أو أنه كان يقرأ نصا مكتوبا أمامه، فيما لم يبد أي من الحضور ردة فعل تجاه حديث بايدن.

اقرأ أيضا:

هل يلتقي بايدن وبوتين في قمة العشرين .. هذا ما قاله البيت الأبيض؟

سيلقي نفسه من فوق المنصة 

ذهب بايدن، بعد إنهاء خطابه، لتحية الجمهور الحاضرين من فوق المنصة، وتحرك إلى أقصى يسار المنصة، برفقة نائبته، كمالا هاريس.

وأبدى الرئيس جو بايدن، تصرفا غريبا، وكأنه يريد أن يقفز من فوق المنصة، أو يلقي نفسه على الحضور، وتفاعلت هاريس مع حركة الرئيس، فبدت وكأنها تمنعه مما هو على وشك فعله.

وعاد بايدن لينزل من المنصة، من الناحية المقابلة، لكنه رجع وهو يجري بسرعة، وسط تصفيق من الحضور.

الكلمات الدلالية:
البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمر جو بايدن واشنطن

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. قائد سيارة يجهز «القهوة» أثناء سيره على طريق سريع

بالفيديو.. قائد سيارة يجهز «القهوة» أثناء سيره على طريق سريع

٠٨:٤٥ م، الثلاثاء، ٠٣ أبريل ٢٠١٨
شاهد.. برق مستمر يضيء ظلام الليل في كرواتيا

شاهد.. برق مستمر يضيء ظلام الليل في كرواتيا

٠١:١٨ ص، الجمعة، ٠٤ سبتمبر ٢٠١٥
شاهد.. غزال يحاول الهرب من داخل معرض للسيارات

شاهد.. غزال يحاول الهرب من داخل معرض للسيارات

٠٢:٢٧ ص، الأربعاء، ١١ يناير ٢٠١٧
مواطن يُعالج ذئباً مصاباً لأكثر من 3 شهور ويطلق سراحه بعد شفائه (فيديو)

مواطن يُعالج ذئباً مصاباً لأكثر من 3 شهور ويطلق سراحه بعد شفائه (فيديو)

٠٥:٣٧ م، الخميس، ١٢ سبتمبر ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *