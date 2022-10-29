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«التأمينات الاجتماعية» تفوز بالعضوية الدائمة في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)
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«التأمينات الاجتماعية» تفوز بالعضوية الدائمة في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)

«التأمينات الاجتماعية» تفوز بالعضوية الدائمة في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)

«التأمينات الاجتماعية» تفوز بالعضوية الدائمة في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)
٠٦:٤٦:٥٩ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

فازت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالعضوية الدائمة في المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، كواحدة من ثمانية دول بين كافة المنظمات والدول الأعضاء والبالغ عددها 322 منظمة.

جاء ذلك ضمن أعمال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي والذي اختتم أعماله يوم أمس في مدينة مراكش بالمملكة المغربية بمشاركة العديد من القادة وصانعي القرار والخبراء في مجال الحماية والتأمين الاجتماعي حول العالم.

تعزيز مفهوم الحماية التأمينية

وعبّر معالي محافظ المؤسسة محمد بن طلال النحاس عن اعتزازه بانتخاب “التأمينات الاجتماعية” عضواً دائماً في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA).

وبين أن انتخاب المؤسسة يدل على الدور الفاعل والأهمية البارزة التي تُساهم بها المؤسسة في برامج وأهداف الجمعية، حيث تُشارك المؤسسة بفعالية في برامج وفعاليات وملتقيات الجمعية والتي تسعى لتعزيز مفهوم الحماية التأمينية والتعرف على الفرص والتحديات التي تواجه المنظمات العاملة في هذا المجال.

تحقيق تأميني اجتماعي مستدام

ولفت النحاس أن انتخاب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عضواً دائماً في الجمعية سيعزز من تمثيل المؤسسة في الجمعية.

واعتبر أنه سيسهم في دعم رؤية وأهداف المؤسسة المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق تأميني اجتماعي مستدام يفي بالالتزامات الحالية والمستقبلية بكل كفاءة مع تقديم منتجات وخدمات تأمينية مبتكرة للعملاء.

يُذكر أن المؤسسة قد وقعت على هامش المنتدى اتفاقية مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) لاستضافة المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي في عام 2024م والذي يعد أحد المنتديات الهامة وتنظمه الجمعية كل ثلاث سنوات على مستوى دول آسيا والمحيط الهادي ويجمع نخبة وقادة ومختصي الحماية التأمينية في العالم

انُتخبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عضوا دائماً في المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA). كواحدة من ثمانية دول بين كافة المنظمات والدول الأعضاء والبالغ عددها 322 منظمة. جاء ذلك ضمن أعمال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي والذي يختتم أعماله اليوم في مدينة مراكش بالمملكة المغربية بمشاركة العديد من القادة وصانعي القرار والخبراء في مجال الحماية والتأمين الاجتماعي حول العالم وبهذه المناسبة عبر معالي محافظ المؤسسة الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس عن سعادته بانتخاب "التأمينات الاجتماعية" عضواً دائماً في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، حيث بينّ معاليه أن انتخاب المؤسسة يدل على الدور الفاعل والأهمية البارزة التي تساهم بها المؤسسة في برامج وأهداف الجمعية، حيث تشارك المؤسسة بفعالية في برامج وفعاليات وملتقيات الجمعية والتي تسعى لتعزيز مفهوم الحماية التأمينية والتعرف على الفرص والتحديات التي تواجه المنظمات العاملة في هذا المجال.

الكلمات الدلالية:
التأمينات الاجتماعية الجمعية الدولية للضمان الاجتماع الحماية والتأمين الاجتماعي المكتب التنفيذي المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي

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