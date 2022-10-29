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موسكو تعلق مشاركتها في صفقة الحبوب.. تعرف على السبب

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موسكو تعلق مشاركتها في صفقة الحبوب.. تعرف على السبب

موسكو تعلق مشاركتها في صفقة الحبوب.. تعرف على السبب

موسكو تعلق مشاركتها في صفقة الحبوب.. تعرف على السبب
٠٦:٣٠:٠٦ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو علقت مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود؛ وذلك بعد الهجوم الذي شنته كييف على سيفاستوبول.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها: “أنه بعد قيام نظام كييف بمشاركة خبراء بريطانيين في 29 أكتوبر من هذا العام بعمل إرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية تشارك في ضمان أمن ممر الحبوب.. يعلق الجانب الروسي المشاركة في تنفيذ اتفاقيات تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية”.

وقالت الوزارة في وقت سابق إن نظام كييف نفذ هجوما إرهابيا على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في سيفاستوبول، باستخدام طائرات مسيرة.

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وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن متخصصين بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم الإرهابي فجر اليوم على سفن البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا وتركيا وهيئة الأمم المتحدة قد وقعوا على وثيقتين تتعلقان بمشكلة إمدادات الغذاء والأسمدة للأسواق العالمية، في 22 يوليو الماضي بإسطنبول، فيما يطلق عليها “صفقة الحبوب”.

وبموجب الاتفاقية، يفترض التزام الأمم المتحدة بإزالة القيود المختلفة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، بينما يحدد الشق الأول من الصفقة خوارزمية تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، التي تسيطر عليها أوكرانيا.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية صفقة الحبوب موسكو

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