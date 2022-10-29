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استشاري: 5 نصائح مهمة لتفادي السمنة في فصل الشتاء
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استشاري: 5 نصائح مهمة لتفادي السمنة في فصل الشتاء

استشاري: 5 نصائح مهمة لتفادي السمنة في فصل الشتاء

استشاري: 5 نصائح مهمة لتفادي السمنة في فصل الشتاء
٠٦:٠٣:١٩ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه د. عبدالله الذيابي، استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، نصائح مهمة لتفادي السمنة خلال فصل الشتاء.

وقال د. عبدالله الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: لتفادي السمنة في فصل الشتاء اتبع التالي:

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1- اشرب الماء قبل وبعد الوجبة

2- ابتعد عن الوجبات الدسمة

3- أجعل وجبة العشاء وجبة خفيفة مشبعة

4- مارس الرياضة 3 مرات أسبوعيا

5- تناول المكسرات النيئة والغير محمصه

وفي وقت سابق، نصح موقع “فيت وير”، المتخصص في التغذية، بتجنب بعض الأطعمة بشكل تام للحفاظ على صحة القلب وتجنب السمنة.

وأوضح الموقع أن هناك 3 أنواع من الأطعمة يجب تجنبها تماما وهي:

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1-اللحوم المصنعة

وهي اللحوم التي تم حفظها بالتدخين أو التمليح أو المعالجة، أو بإضافة مواد حافظة كيميائية، وهي غنية بشكل كبير بالدهون المشبعة والصوديوم، ما يرفع مستويات الكوليسترول ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

2-الأطعمة المصنعة

وهي مثل رقائق البطاطس والحبوب وحتى الخبز الأبيض، وما ينطبق على اللحوم المصنعة ينطبق عليها، وفق موقع فضائية “سكاي نيوز”.

3-مشروبات الدايت الغازية

يقول المتخصصون إنها يمكن أن تؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية واحتمال الإصابة بالسمنة، ومن المعروف أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة يواجهون مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب.

والأحد، نصحت الدكتورة أوكسانا ميخايلوفا، استشارية الغدد الصماء، بعدم تناول القهوة في حالة الصداع والدوخة والغثيان؛ لأنها تسبب ارتفاع ضغط الدم، وتزيد عدد ضربات القلب، وتثير الجهاز العصبي.

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الكلمات الدلالية:
السمنة الشتاء عبدالله الذيابي فصل الشتاء مشاكل السمنة

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