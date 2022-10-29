لحملة الابتدائية فأعلى.. وظائف في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، ، للعمل في مدينة الرياض مع ملاحظة أن التقديم للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
عامل مغسلة:
المؤهلات والخبرات:
الشهادة الابتدائية أو الشهادة المتوسطة (الكفاءة) أو الشهادة الثانوية العامة.
لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
محاسب:
المؤهلات والخبرات:
درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) من جامعة معتمدة.
يفضّل وجود خبرة لا تقل عن سنة كمحاسب.
أخصائي مطالبات:
المؤهلات والخبرات:
درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، التأمين، إدارة المخاطر) أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن سنة.
شهادة التأمين (IFCE).
صيدلي اكلينيكي:
المؤهلات والخبرات:
درجة الماجستير أو الدكتوراه في التخصص.
خبرة سابقة حسب المؤهل موضحة برابط التقديم.
رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SCFHS).
أخصائي قانوني أول:
المؤهلات والخبرات:
درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) من جامعة معترف بها.
أو درجة الماجستير في (القانون المدني) أو (القانون العام) أو (القانون التجاري) أو ما يعادلها.
خبرة عملية لا تقل عن 6 سنوات بصفة محامٍ أو مستشار قانوني في منظمة كبيرة.
مُشرف الأحياء الدقيقة:
المؤهلات والخبرات:
درجة الماجستير ويفضّل الدكتوراه في التكنولوجيا الطبية أو علوم المختبرات أو الأحياء الدقيقة أو ما يعادلها.
رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SCFHS).
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة المستشفى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، يلزم التسجيل في بوابة التوظيف الخاصة بالموقع (يفضل استخدام متصفح Firefox) واتباع الخطوات التالية:
الدخول على بوابة التوظيف:
تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد.
كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) والضغط (Search).
اختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على (Apply Now).
رابط التقديم – (اضغط هنا).