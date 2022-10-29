لحملة الابتدائية فأعلى.. وظائف في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، ، للعمل في مدينة الرياض مع ملاحظة أن التقديم للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

عامل مغسلة:

المؤهلات والخبرات:

الشهادة الابتدائية أو الشهادة المتوسطة (الكفاءة) أو الشهادة الثانوية العامة.

لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

محاسب:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) من جامعة معتمدة.

يفضّل وجود خبرة لا تقل عن سنة كمحاسب.

أخصائي مطالبات:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، التأمين، إدارة المخاطر) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن سنة.

شهادة التأمين (IFCE).

صيدلي اكلينيكي:

المؤهلات والخبرات:

درجة الماجستير أو الدكتوراه في التخصص.

خبرة سابقة حسب المؤهل موضحة برابط التقديم.

رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SCFHS).

أخصائي قانوني أول:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) من جامعة معترف بها.

أو درجة الماجستير في (القانون المدني) أو (القانون العام) أو (القانون التجاري) أو ما يعادلها.

خبرة عملية لا تقل عن 6 سنوات بصفة محامٍ أو مستشار قانوني في منظمة كبيرة.

مُشرف الأحياء الدقيقة:

المؤهلات والخبرات:

درجة الماجستير ويفضّل الدكتوراه في التكنولوجيا الطبية أو علوم المختبرات أو الأحياء الدقيقة أو ما يعادلها.

رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SCFHS).

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، يلزم التسجيل في بوابة التوظيف الخاصة بالموقع (يفضل استخدام متصفح Firefox) واتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة التوظيف:

تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد.

كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) والضغط (Search).

اختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على (Apply Now).

رابط التقديم – (اضغط هنا).