قرار صادم لـ «ماسك» ضد الموظفة التي حظرت «ترامب» من تويتر على الهواء

تواصل- فريق التحرير:

صدم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك- مالك تويتر الجديد- الجميع بأول قرار له داخل الشركة، حيث فصل الموظفة التي حظرت حساب الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.

جاء ذلك خلال بث إذاعي على الهواء مباشرة استضافه، ومعه الموظفة التي أغلقت حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث أعلن مباشرة أنها مطرودة.

فيما كانت تتحدث موظفة الشركة، لتقول :نعترف بأننا فشلنا من ناحيتين، فقاطعها ماسك بالقول: الفشل ينتج عنه عقوبة كبيرة، أنت مطرودة، لتظهر علامات الاستغراب على المذيع المستضيف، فيما صدمت الموظفة من القرار.

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