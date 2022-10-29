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العنف يغزو أوروبا.. ارتفاع معدلات الجريمة في بريطانيا
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العنف يغزو أوروبا.. ارتفاع معدلات الجريمة في بريطانيا

العنف يغزو أوروبا.. ارتفاع معدلات الجريمة في بريطانيا

العنف يغزو أوروبا.. ارتفاع معدلات الجريمة في بريطانيا
٠٥:٤٨:١٤ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوردت تقارير إعلامية أن معدل الجرائم في إنجلترا وويلز وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، مع ارتفاع كبير في جرائم العنف والاعتداء الجنسي، حيث تم تسجيل 6.5 مليون جريمة خلال 12 شهرًا حتى يونيو من العام الجاري.

وتزايدت أعداد الجرائم وحالات العنف، مؤخرا، في أنحاء أوروبا، فيما أشار تقرير صادر عن المجلس الوطني السويدي إلى أن العنف في السويد بلغ أعلى مستوى له منذ 10 سنوات.

في حين زادت الجرائم السياسية في ألمانيا بنسبة 23%، وبلغ عدد حالات السرقة في إيطاليا 21 ألفًا العام الماضي، وتجاوزت بالفعل 27 ألفًا في عام 2022.

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24 ألف جريمة سرقة خلال 2022

أيضا تزايدت ظاهرة السرقة في الشوارع الكبرى، وسط العاصمة البريطانية لندن، في الآونة الأخيرة، ما دعا سفارة المملكة، في يوليو الماضي، إلى إصدار بيان تحذر فيه السائحين، وتطالبهم بأخذ الحذر.

وسجلت الشرطة في لندن أكثر من 24 ألف جريمة سرقة خلال العام الجاري 2022، فيما بلغت السرقات ذروتها ما بين عامي 2019/2021 لتتجاوز أكثر من 40 ألف جريمة سرقة مسجلة.

تفجير ماكينات الصرف الآلي

وكشفت الشرطة الأوروبية عن تزايد جرائم تفجير ماكينات النقود في أنحاء القارة، بحسب متحدثة باسم هيئة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي “يوروبول”، مشيرة إلى أن أنواع المتفجرات التي تستخدمها العصابات في التفجيرات أصبحت أكثر قوة وخطورة.

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