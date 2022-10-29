رغم الخلاف حول التسعيرة.. الإعلان عن موعد عودة العمالة المنزلية الفلبينية وفترة التجربة المسموح بها

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رغم الخلاف حول تسعيرة العمالة بين مكاتب الاستقدام والمكاتب في المملكة، كشف برنامج “مساند”، أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادف إلى متابعة وتحسين قطاع العمالة المنزلية، عن موعد استئناف الاستقدام وطريقة طلب تقديم تأشيرة العمالة.

وأوضح “مساند” أن استئناف استقدام العمالة الفلبينية سيكون ابتداء من تاريخ 7 نوفمبر 2022، مؤكدًا أنه يمكن الآن تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية من الفلبين من خلال الدخول عبر حساب المستفيد لدى “مساند” في حال توافر ضوابط الاستقدام.

كما أكد البرنامج على تطبيق الحد الأعلى للتأشيرات في حال استئناف الاستقدام، مشددًا على عدم إمكانية استرداد رسوم التأشيرة إذا تم استخدامها.

طريقة الاطلاع على حالة التأشيرة للمستفيد

1- الدخول على حساب “مساند”.

2- الضغط على أيقونة التأشيرات.

3- اختيار المزيد.

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شروط إصدار التأشيرة البديلة

1- أن يتم ترحيل العامل/العاملة خلال فترة التجربة المسموح بها نظاماً (90 يوماً من الوصول).

2- أن تكون حالة الشخص للعامل/العاملة في نظام أبشر “خروج نهائي”.

3- عدم تجاوز الحد الأعلى من التأشيرات المسموح به نظاماً.

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