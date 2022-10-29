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5 قتلى وعشرات المصابين في انفجارات بدولة عربية

5 قتلى وعشرات المصابين في انفجارات بدولة عربية

5 قتلى وعشرات المصابين في انفجارات بدولة عربية
٠٤:٥١:٣٦ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

قتل 5 أشخاص، وأصيب عشرات بجروح، بينها حالات خطرة، إثر انفجارين، استهدفا وزارة التربية والتعليم العالي، في العاصمة الصومالية مقديشو.

مقتل 11 بينهم مسؤولون 

وتواجه الصومال أعمالا تخريبية وتفجيرات، قالت السلطات في مقديشو إنها أعمال انتحارية وإرهابية، وفي 3 من أكتوبر الجاري، أعلنت السلطات الصومالية مقتل 11 شخصا على الأقل بينهم مسؤولون حكوميون في تفجير انتحاري بسيارتين مفخختين وسط البلاد.

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المملكة تسهم في علاج المصابين

وفي وقت سابق وإنفاذا لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- بعلاج عدد من الجرحى الصوماليين الذين أصيبوا نتيجة التفجير الإرهابي الذي استهدف مؤخراً فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، استقبل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في 21 من أكتوبر الجاري، طائرة تنقل 6 مصابين صوماليين، لتلقي العلاج في مستشفيات المملكة، حسب “واس”.

واستقبل المصابين الصوماليين، لدى وصولهم مدينة الرياض، ممثلون عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة الصحة، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى المملكة سالم معو حاجي، حيث تم نقل المصابين فور وصولهم عبر سيارات إسعاف مجهزة إلى عدة مستشفيات كلٌّ حسب حالته.

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الكلمات الدلالية:
الصومال انفجار إرهابي دور المملكة مقديشو وزارة التعليم الصومالية

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