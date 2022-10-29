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زيادة استثمارات البنوك الوطنية في الخارج إلى 111.6 مليار ريال
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زيادة استثمارات البنوك الوطنية في الخارج إلى 111.6 مليار ريال

زيادة استثمارات البنوك الوطنية في الخارج إلى 111.6 مليار ريال

زيادة استثمارات البنوك الوطنية في الخارج إلى 111.6 مليار ريال
٠٥:٢٤:٠٣ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت بيانات البنك المركزي”ساما”، أن مستوى استثمارات البنوك الوطنية في الخارج، في نهاية أغسطس الماضي، يعد الأعلى منذ نهاية ديسمبر 2017، البالغة حينها 114.5 مليار ريال.

ارتفاع الاستثمارات بـ 15.5%

وحققت استثمارات البنوك في الخارج بنهاية أغسطس الماضي، ارتفاعا بلغت نسبته 15.5% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 111.6 مليار ريال مقابل نحو 96.6 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 15 مليار ريال خلال عام.

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96.4 مليار ريال بنهاية العام الماضي

زادت استثمارات البنوك في الخارج 15.7%، بما يقدر بـ 15.2 مليار ريال، عن مستوياتها البالغة 96.4 مليار ريال بنهاية العام الماضي، حسب “الاقتصادية”.

فيما ارتفعت استثمارات البنوك في الخارج 0.5% ، على أساس شهري، بزيادة 608 ملايين ريال عن مستوياتها البالغة 111 مليار ريال بنهاية يوليو من العام الجاري.

11.3 مليار ريال أرباح إجمالية

واستفادت البنوك الوطنية من أداء الاقتصاد المحلي بتسجيل مكاسب، رغم موجة التراجعات التي طالت أغلب  أسهم البنوك في الأسواق الناشئة والعالم.

وكانت بنوك المملكة قد حققت أرباحًا قياسية خلال الربع الثاني، مستفيدة من نمو دخل العمليات إضافة إلى انخفاض المخصصات، إذ حققت أرباحًا إجمالية 11.3 مليار ريال بزيادة 34% على أساس سنوي.

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