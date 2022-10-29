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إيراني حاول الهروب إلى ألمانيا.. فعثروا عليه ميّتا في مكان غريب بالطائرة

إيراني حاول الهروب إلى ألمانيا.. فعثروا عليه ميّتا في مكان غريب بالطائرة

إيراني حاول الهروب إلى ألمانيا.. فعثروا عليه ميّتا في مكان غريب بالطائرة
٠٤:٠٦:٥٧ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

حاول رجل إيراني الهروب من جحيم نظام “خامنئي”، مخاطرًا بحياته بعدما وضع نفسه في غرفة عجلات الطائرة لكنه وصل إلى ألمانيا قتيلًا.

وأفادت الشرطة الألمانية أمس الجمعة، أنه تمّ العثور على جثة رجل في غرفة عجلات طائرة لشركة لوفتهانزا إثر رحلة من إيران إلى مطار فرانكفورت.

 

وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية في هسن، بغرب ألمانيا إنه تم العثور على الجثة أثناء أعمال الصيانة، مشيرًا أن الطائرة القادمة من طهران، وصلت صباح الخميس في فرانكفورت.

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وأضافت الشرطة أنها عثرت على قنينة أكسيجين مع قناع بجانب الجثة، موضحة أنها لا تملك حاليا المزيد من المعلومات حول هوية الرجل وظروف المأساة، ولفتت إلى أنها فتحت تحقيقاً.

 

يأتي ذلك في وقت تشهد إيران موجة تظاهرات واسعة يتم قمعها بعنف، وخلفت حتى الآن عشرات القتلى وأدت إلى توقيف مئات المحتجين.

 

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الكلمات الدلالية:
إيراني المانيا طهران عجلات الطائرة

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