الإطاحة بـ 3 مواطنين تحرشوا بامرأة في مكان عام بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم، من إلقاء القبض على ثلاثة مواطنين، لارتكابهم فعلا مشينا بأحد الأماكن العامة.

إتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين

وأوضح الحساب الرسمي لـ”الأمن العام” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن شرطة منطقة الرياض قبضت على 3 مواطنين، لتحرشهم بامرأة في أحد الأماكن العامة.

وأفاد البيان أنه جرى إيقاف المواطنين الثلاثة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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النيابة توضح عقوبة جريمة التحرش

كشف النيابة العامة، في وقت سابق، أنه يقصد بجريمة التحرش، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وأضافت النيابة العامة: “كما يعاقب كل من شرع في ارتكاب هذه الجريمة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها”.

وبحسب النيابة العامة فعقوبات جريمة التحرش:

ـ السجن مدى تصل إلى خمس سنوات.

ـ غرامة مالية تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال.

ـ نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.