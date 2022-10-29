طائر ضخم ينقض على سائق دراجة بخارية.. نهاية مروعة (فيديو)

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تفاعل رواد السوشيال ميديا مع مقطع فيديو متداول، يظهر انقضاض طائر ضخم على دراجة نارية مسرعة على إحدى الطرق، وحاز الفيديو على تفاعل واسع.

قائد الدراجة يسقط مغشيا عليه

وأظهر الفيديو، الذي التقطته إحدى الكاميرات المثبتة بالشارع، طائرا ضخما، يعتقد أنه نسر، كان يرابض فوق أحد البنايات، وفجأة انقض على دراجة بخارية مسرعة في الطريق.

وتسبب الحادث، الذي ذكرت حسابات على “تويتر” أنه وقع في باكستان، في سقوط قائد الدراجة البخارية مغشي عليه، في حين هرع إليه عدد من المارة الذين تواجدوا على الطريق، وحاولوا إنقاذه، بأن حملوه على محفة، ورفعوا دراجته من الأرض.

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تفاعلات متابعي تويتر

وتعددت ردود الفعل حول الفيديو، عبر “تويتر”، وقال حساب “Mohammed Torab” ، تعليقا على تصرف المارة مع قائد الدراجة: “نقله من الأرض خطير جداً.. لو عنده شرخ ممكن يتحول كسر أو نزيف داخلي.. حوادث الشوارع: يظل ملقى على الأرض حتى حضور الإسعاف”.

في حين اختلف متابعون حول تحديد ماهية الطائر المهاجم، فقال عدد من المتابعين إنه نسر، بينما ذكر آخرون أنه ينتمي إلى نوع من الطيور يشبه النسور، ويسمى “الغيوان”.

وأوضح مغردون أن هذا النوع من الطيور عنيف وذو مزاج متقلب، وقد يهاجم البشر أحيانا.