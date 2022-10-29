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سلطنة عمان تسمح بدخول جميع مواطني الخليج دون تأشيرة

سلطنة عمان تسمح بدخول جميع مواطني الخليج دون تأشيرة

سلطنة عمان تسمح بدخول جميع مواطني الخليج دون تأشيرة
٠٣:٤٠:١٨ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت متحدثة باسم مطارات سلطنة عمان صدور تعميم إلى مطارات السلطنة يقضي بالسماح للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بدخول البلاد لجميع المهن التجارية بدون تأشيرة مسبقة.

وأوضحت المتحدثة أنه يمكن الحصول على التأشيرة في المطارات ودفع رسومها عند الوصول.

وبحسب موقع “أريبيان بزنس”، جاء في التعميم أنه بناءً على التوجيهات التي تلقتها مطارات عمان من المديرية العامة للجوازات والإقامة بخصوص تأشيرة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن يحق لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي دخول سلطنة عمان لجميع المهن التجارية.

ولا يشترط أن يأتي المقيمون في دول الخليج من بلد الإقامة للاستفادة من هذه التسهيلات التي تنفذ في أي وقت ومن أي وجهة يصلون منها.

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الكلمات الدلالية:
الخليج تاشيرة دخول سلطنة عمان مواطني الخليج

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