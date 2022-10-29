شاحنة كبيرة كادت تفتك بطفل بطريقة مروعة .. ماذا حدث في اللحظات الأخيرة؟ (فيديو مذهل)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظات تحبس الأنفاس لشاحنة كبيرة كادت أن تدهس طفلًا أثناء مروره الطريق بعد نزوله من الباص المدرسي في دولة أجنبية.

وأظهر الفيديو نزول عدد من الطلاب الأطفال من الحافلة المدرسية، وبينما كانت زاوية الرؤية محجوبة للقادم من الاتجاه الآخر، تخطى طفل الطريق مهرولًا.

بينما تصادف وجود شاحنة كبيرة تمر وعلى بعد أمتار على الرغم من السرعة التي كانت تسير بها إلا أن السائق تمكن من إيقافها في اللحظات الأخيرة بشكل عجيب، ليتفادى دهس الطفل.

ونشر المقطع خبير المناخ الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه على موقع “تويتر”، وعلق عليه :” لكم التعليق على أوجه كثيرة في هذا المقطع، وهو يتكرر كثيراً،.. ولكن .. الذي يُلفت الانتباه في المشهد المرفق نظام الفرامل (المكابح) في الشاحنة 10 من 10″.

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، وعلق أحدهم: هذي شاحنة من شركة”فولفو” والتوقف المفاجئ للشاحنة تم بشكل تلقائي .. كنوع من الأمان في الحالات الحرجة … مثل ما سمعت”.

وقال آخر :” اللي لفت انتباهي يادكتور نظام الفرامل في الشاحنة على هالسرعة ماشاء الله واعتقد مهارة السائق وسرعة بديهته تلعب دور بلا شك .. الحمد لله على لطفه”.