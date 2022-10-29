«الدفاع» تعلن موعد فتح باب القبول للتجنيد الموحد لعام 1444هـ

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أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، موعد فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية (التجنيد الموحد) للعام 1444هـ، للعمل بأفرع القوات المسلحة.

شروط التقديم على التجنيد الموحد بوزارة الدفاع:

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة . أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة. أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية . أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية. حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة. أن لا يكون متزوجا من غير سعودية . ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص . أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم. أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية. -أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

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مواعيد ورابط التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/04/05هـ الموافق 2022/10/30م، ويمكن التقديم عبر الرابط التالي: ( هنا ).