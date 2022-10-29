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مسيرات تستهدف سفينة روسية

مسيرات تستهدف سفينة روسية

مسيرات تستهدف سفينة روسية
٠٣:٠٩:١٣ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الموالية لروسيا في شبه جزيرة القرم، اليوم، تضرر سفينة روسية، جراء هجوم بالمسيرات، لافتة إلى إسقاط جميع المسيرات التي هاجمت ميناء سيفاستوبول على مدى ساعات.

الدفاع الجوي يسقط مسيرات مفخخة

وكتب حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف على “تليجرام”: “منذ الساعة 04:40 صباحاً وعلى مدى ساعات عدّة، صدّت مختلف أنظمة الدفاع الجوي بالمدينة هجمات عبر مسيّرات مفخخة”.

وتابع أن: “البحرية الروسية أسقطت كل المسيرات في خليج سيفاستوبول”، مقر أسطول البحر الأسود التابع لموسكو في شبه جزيرة القرم، حسب “فرانس برس”.

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موسكو تتهم بريطانيا بالتورط

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، بريطانيا، بالمشاركة مع أوكرانيا، في التحضير للهجمات بمسيّرات على أسطول البحر الأسود، وقالت إن: “المسيرات الأوكرانية استهدفت سفناً للحبوب في خليج سيفاستوبول”.

توقف الميناء مؤقتا

وأفاد مسؤولون محليون أن العبّارات والقوارب توقفت مؤقتاً عن عبور خليج سيفاستوبول، وهي أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم، حسب “القبس”.

وفي وقت سابق، صرح حاكم المدينة أن مسيّرة هاجمت محطة للطاقة الحرارية قرب سيفاستوبول، فيما تعرض الأسطول الروسي المتمركز في ميناء تلك المدينة إلى هجوم بمسيّرة في يوليو الماضي.

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