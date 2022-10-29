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توضيح من المرور بشأن المركبات المستأجرة والمسروقة
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توضيح من المرور بشأن المركبات المستأجرة والمسروقة

توضيح من المرور بشأن المركبات المستأجرة والمسروقة

توضيح من المرور بشأن المركبات المستأجرة والمسروقة
٠٢:٣٢:٢٠ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور، موقف المركبات المستأجرة والمسروقة من عقوبتي الحجز أو المصادرة، في حال ارتكاب مخالفة التفحيط، مؤكدة استثنائهما من هذه العقوبة، وفقا للمادة 69 من نظام المرور.

وتنص المادة «69» على أن مرتكب مخالفة التفحيط يعاقب في المرة الأولى بحجز المركبة لمدة 15 يوما، وفرض غرامة مقدارها 20 ألف ريال، وإحالته إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

وفي حال ارتكاب مخالفة التفحيط للمرة الثانية، يتم حجز المركبة لمدة شهر، مع غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

أما عند ارتكاب المخالف للمرة الثالثة، فيتم حجز المركبة، وفرض غرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال، ومن ثم يحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة، وسجنه.

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الكلمات الدلالية:
التفحيط المرور سيارات مسروقة عقوبة التفحيط

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