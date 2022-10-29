«علم العربية» تستحوذ على «مدارس دينا العالمية»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة علم العربية للتعليم أنها استحوذت على شركة مدارس دينا العالمية بنسبة ١٠٠%.

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة علم العربية، سعد محمد الكبرا، أن شركة علم العربية تخطو الخطوة الثانية في الاستثمار في مجال التعليم.

مكانة عريقة لمدة 20 عاما

وأوضح الكبرا أن ذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030، مبينا أن اختيار مدارس دينا عائد إلى مكانتها العريقة، والتي امتدت لأكثر من عشرين عاما.

اقرأ أيضا:

المجلس التنسيقي يناقش تطوير المنظومة التعليمية بالحرمين الشريفين

إنشاء مدارس جديدة بمعايير عالية

وقال رئيس مجلس إدارة شركة علم العربية: “إننا في شركة علم نعمل على إنشاء مدارس جديدة بمعايير عالية وكذلك نسعى للاستحواذ على المدارس المتميزة ونستهدف من خلال ذلك التحصيل العلمي والمعرفي بمعايير عالية الجودة تدار من قبل فريق متخصص”.