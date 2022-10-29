السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
تمديد تأشيرة العمرة من 30 إلى 90 يومًا
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس تركيا بذكرى يوم الجمهورية لبلاده
في بث مباشر.. قائد الحرس الثوري يتوعد المتظاهرين
«الداخلية» تعلن ترحيل 10 آلاف وافد في أيام .. لهذا السبب
تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين.. وتعلن أرقام الطواريء للمواطنين
غدا.. تطبيق الدوام الشتوي في مدارس السيح والدلم بالخرج

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

تمديد تأشيرة العمرة من 30 إلى 90 يومًا

تمديد تأشيرة العمرة من 30 إلى 90 يومًا

تمديد تأشيرة العمرة من 30 إلى 90 يومًا
٠١:٣٩:١٠ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم، تمديد تأشيرة العمرة، من 30 إلى 90 يوما، داعية ضيوف الرحمن القادمين مكة المكرمة، الالتزام بالفترة المحددة في تأشيرة العمرة، والمغادرة قبل انتهائها.

مليوني تأشيرة عمرة

وأوضحت الوزارة، في وقت سابق، أنه أصدرت نحو مليوني تأشيرة للراغبين في أداء العمرة، من 176 دولة حول العالم، وذلك من بداية العام الجاري 1444 هجرية.

اقرأ أيضا:

المنفعة حتى 100 ألف ريال.. «الحج »: وثيقة تأمين العمرة للقادمين من الخارج إلزامية

 إجراءات العمرة من 49 دولة

وكشفت الوزارة، في مطلع الشهر الماضي عن إجراءات أداء العمرة من 49 دولة، وذلك لأداء العمرة بكل يسر وسهولة، بإمكانك الحصول على التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول لمطارات المملكة الدولية.

ونشرت وزارة الحج والعمرة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ إنفوجرافا توضيحيا لهذه الإجراءات والجنسيات المؤهلة لأداء العمرة.

الشروط:

ـ ألا تقل الفئة العمرية للمعتمرين عن 18 عاما بدون مرافق.
ـ صلاحية جواز السفر لا تقل عن 6 أشهر.
ـ جواز صحي يثبت الخلو من الأمراض المعدية.

الكلمات الدلالية:
المدينة المنورة تأشيرة العمرة تمديد تأشيرة العمرة مكة المكرمة وزارة الحج والعمرة

مواد ذات صلة

المزيد
الرئيس الأمريكي يوقع على قانون إنهاء استيراد النفط الروسي

الرئيس الأمريكي يوقع على قانون إنهاء استيراد النفط الروسي

٠١:٥٣ ص، السبت، ٠٩ أبريل ٢٠٢٢
«الخارجية» تستنكر بشدة ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية اللبناني من إساءات مشينة تجاه المملكة

«الخارجية» تستنكر بشدة ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية اللبناني من إساءات مشينة تجاه المملكة

٠٤:٢٧ م، الثلاثاء، ١٨ مايو ٢٠٢١
«التحالف» يكشف نقطة إطلاق صواريخ الحوثي البالستية في البحر الأحمر

«التحالف» يكشف نقطة إطلاق صواريخ الحوثي البالستية في البحر الأحمر

٠٢:١٧ ص، الثلاثاء، ٢٢ مايو ٢٠١٨
“فيديو” نشرته الشرطة البريطانية للمشتبه به في مقتل “ناهد المانع”

“فيديو” نشرته الشرطة البريطانية للمشتبه به في مقتل “ناهد المانع”

١٢:٠٢ ص، الثلاثاء، ٢٤ يونيو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *