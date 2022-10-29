تمديد تأشيرة العمرة من 30 إلى 90 يومًا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم، تمديد تأشيرة العمرة، من 30 إلى 90 يوما، داعية ضيوف الرحمن القادمين مكة المكرمة، الالتزام بالفترة المحددة في تأشيرة العمرة، والمغادرة قبل انتهائها.

مليوني تأشيرة عمرة

وأوضحت الوزارة، في وقت سابق، أنه أصدرت نحو مليوني تأشيرة للراغبين في أداء العمرة، من 176 دولة حول العالم، وذلك من بداية العام الجاري 1444 هجرية.

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إجراءات العمرة من 49 دولة

وكشفت الوزارة، في مطلع الشهر الماضي عن إجراءات أداء العمرة من 49 دولة، وذلك لأداء العمرة بكل يسر وسهولة، بإمكانك الحصول على التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول لمطارات المملكة الدولية.