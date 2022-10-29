حل لغز الأطباق الطائره في سماء أمريكا

تواصل – فريق التحرير:

كشف مسؤولون حكوميون، في الولايات المتحدة الأمريكية، عن أسباب انتشار مقاطع مصورة لأجسام غريبة على شاشات الرادار للجيش الأمريكي، دون أن يتمكن من تفسيرها.

144 حادثة خلال 17 عاما

وتقدم وكالات المخابرات الأمريكية، الإثنين المقبل، وثيقة سرية إلى الكونجرس، لتحديث تقرير تم نشره العام الماضي قال إن جميع الحوادث تقريباً لا تزال غير مبررة، بحسب ما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وقد درست تلك الوثيقة الأصلية 144 حادثة بين عامي 2004 و2021 أبلغت عنها مصادر حكومية أميركية، معظمها من العسكريين الأميركيين، وفق “العربية”.

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أعمال تجسس وأخرى طبيعية

ويرجح المسؤولون أن الظواهر “الغامضة” والأجسام الغريبة، ما هي إلا عمليات مراقبة وتجسس تقوم بها قوى أجنبية، من بينها الصين.

فيما أفادت بعض نتائج فحص البنتاجون ووكالات الاستخبارات لتلك الحوادث، أن بعضها نسب رسمياً إلى المراقبة الصينية عبر استخدام تكنولوجيا الطائرات بدون طيار.

لكن المسؤولين قالوا إن معظم الحالات التي تم حلها ثبت أنها إما بالونات طقس، أو نشاط مراقبة، وأضافوا أن الحوادث التي سجلت العام الماضي، والتي تم جمع المزيد من البيانات بشأنها، تبين أن لها تفسيرات عادية وملائمة لطبيعة الأرض.