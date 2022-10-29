تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين.. وتعلن أرقام الطواريء للمواطنين

تواصل- فريق التحرير:

أطلقت سفارة المملكة بالفلبين، تحذيرًا هامًا للمواطنين المتواجدين هناك، من أجل أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية بشأن إعصار (paeng) الذي ضرب العديد من المدن في جنوب الفلبين وإقليم لوزون والعاصمة مانيلا.

ودعت السفارة، المواطنين، إلى التواصل معها على الأرقام التالية في حالة الطوارئ لا سمح الله:

هاتف السفارة (0063288564444)، هاتف شؤون السعوديين – الطوارئ (00639188073636) (0063917894646)، هاتف مكتب التوظيف الصحي (006328121520)، هاتف الملحقية الثقافية في سنغافورة والفلبين (006567383855)، أو عبر البريد الإلكتروني PHEMB@MOFA.GOVE.SA