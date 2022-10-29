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تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين.. وتعلن أرقام الطواريء للمواطنين
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تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين.. وتعلن أرقام الطواريء للمواطنين

تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين.. وتعلن أرقام الطواريء للمواطنين

تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين.. وتعلن أرقام الطواريء للمواطنين
٠١:٠٧:١٩ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أطلقت سفارة المملكة بالفلبين، تحذيرًا هامًا للمواطنين المتواجدين هناك، من أجل أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية بشأن إعصار (paeng) الذي ضرب العديد من المدن في جنوب الفلبين وإقليم لوزون والعاصمة مانيلا.

ودعت السفارة، المواطنين، إلى التواصل معها على الأرقام التالية في حالة الطوارئ لا سمح الله:

هاتف السفارة (0063288564444)، هاتف شؤون السعوديين – الطوارئ (00639188073636) (0063917894646)، هاتف مكتب التوظيف الصحي (006328121520)، هاتف الملحقية الثقافية في سنغافورة والفلبين (006567383855)، أو عبر البريد الإلكتروني PHEMB@MOFA.GOVE.SA

 

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الكلمات الدلالية:
ارقام طارئة اعصار الفلبين تحذير سفارة المملكة في الفلبين

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