تعرف على طقس بداية الأسبوع.. وتحذير من الأرصاد حتى السابعة مساءً

تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة, قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ومن المتوقع أيضا أن تمتد على مناطق تبوك، والحدود الشمالية والجوف, في حين لا يستبعد تكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على اجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

سحب رعدية ممطرة على عسير

في السياق ذاته أصدر المركز الوطني للأرصاد ، تنبيهاً عن تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

سحب ممطرة على جازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بتكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الروية على محافظات أبوعريش , واحد المسارحة، والطوال، وصامطة ، وصبيا ، وضمد، ومركز الفطيحة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.