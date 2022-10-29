عاجل.. حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية للدورة 60

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أعلن حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 60 (شهر نوفمبر 2022).

ونشر الحساب عبر موقع التواصل الاجتماعي، رابط التحقق من الأهلية، قائلا: “للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وكان برنامج حساب المواطن، أكد يوم الخميس، أنه يتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج.

وأضاف البرنامج، في تغريدة عبر “تويتر” ردا على سؤال بشأن موعد إعلان نتائج الأهلية ، أنه يمكن للمستفيد معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابه (دراسة الأهلية).

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأضاف أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين بلغ 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

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