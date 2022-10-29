السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
تمديد تأشيرة العمرة من 30 إلى 90 يومًا
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس تركيا بذكرى يوم الجمهورية لبلاده
في بث مباشر.. قائد الحرس الثوري يتوعد المتظاهرين
«الداخلية» تعلن ترحيل 10 آلاف وافد في أيام .. لهذا السبب
تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين.. وتعلن أرقام الطواريء للمواطنين
غدا.. تطبيق الدوام الشتوي في مدارس السيح والدلم بالخرج

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

عاجل.. حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية للدورة 60

عاجل.. حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية للدورة 60

عاجل.. حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية للدورة 60
١٢:٣٨:٥٣ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلن حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 60 (شهر نوفمبر 2022).

ونشر الحساب عبر موقع التواصل الاجتماعي، رابط التحقق من الأهلية، قائلا: “للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وكان  برنامج حساب المواطن، أكد يوم الخميس، أنه يتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج.

وأضاف البرنامج، في تغريدة عبر “تويتر” ردا على سؤال بشأن موعد إعلان نتائج الأهلية ، أنه يمكن للمستفيد معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابه (دراسة الأهلية).

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأضاف أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين بلغ 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

اقرأ أيضا:

هل يؤثر راتب زوجتي وابنتي في صرف الدعم؟.. حساب المواطن يجيب

5 خطوات لاستعادة كلمة المرور في برنامج حساب المواطن

الكلمات الدلالية:
حساب المواطن نتائج الاهلية نتائج حساب المواطن

مواد ذات صلة

المزيد
جريمة بشعة.. العثور على 5 جثث متعفنة لعائلة باكستانية منحورين بخميس مشيط

جريمة بشعة.. العثور على 5 جثث متعفنة لعائلة باكستانية منحورين بخميس مشيط

٠٧:٤٤ م، الأربعاء، ١١ مايو ٢٠١٦
«المحكمة العليا» تدعو إلى تحري رؤية «هلال رمضان».. في هذا الوقت

«المحكمة العليا» تدعو إلى تحري رؤية «هلال رمضان».. في هذا الوقت

١٠:١٠ ص، الخميس، ٠٢ مايو ٢٠١٩
شاهد.. آلاف اليمنيين يتوجهون لسفارة بلادهم بالرياض لتصحيح أوضاعهم

شاهد.. آلاف اليمنيين يتوجهون لسفارة بلادهم بالرياض لتصحيح أوضاعهم

٠٢:٥٨ م، الأثنين، ٠٤ مايو ٢٠١٥
هندوس ينفذون جريمة قتل «بشعة» ضد مسلمين في الهند

هندوس ينفذون جريمة قتل «بشعة» ضد مسلمين في الهند

٠٢:٣٥ م، السبت، ١٩ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *