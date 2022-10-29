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كيف تؤثر السمنة على صحة أسنانك؟
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كيف تؤثر السمنة على صحة أسنانك؟

كيف تؤثر السمنة على صحة أسنانك؟

كيف تؤثر السمنة على صحة أسنانك؟
٠٣:٣٠:٥٩ ص، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة تأثيرًا غير متوقع للسمنة على الصحة العامة، حيث وجد الباحثون أنها يمكن أن تؤثر أيضا على الأسنان.

جاء ذلك في ورقة بحثية نُشرت في مجلة Public Library of Science One، ونقلها موقع «روسيا اليوم».

وخلال الورقة تم الكشف عن أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) كان مرتبطا بـه «انخفاض» عدد الأسنان في أعمار صغيرة.

عدد الأسنان

وكجزء من الدراسة، قام فريق من الأكاديميين اليابانيين بتحليل البيانات الخاصة بأكثر من 233000 شخص، ومقارنة سجلات الأسنان الخاصة بهم مع مؤشر كتلة الجسم والتفاصيل الطبية الأخرى.

وخلصت النتائج إلى أن «فقدان الأسنان يرتبط بالحالة التغذوية ويؤثر بشكل كبير على نوعية الحياة، لا سيما لدى كبار السن».

ووجدت الدراسة أيضا أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم كان مرتبطًا به عدد أقل من الأسنان فوق الأربعينيات، وارتبط بالبدانة تقليل الأسنان المتبقية في الفك العلوي.

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الكلمات الدلالية:
الأسنان السمنة صحة الأسنان كتلة الجسم

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