«الأرصاد» ينبه سكان هذه المناطق: سحب رعدية ممطرة حتى الـ 8 مساءً

تواصل – فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- من تكوّن السحب الرعدية الممطرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة، على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المتوقعة ينتج عنها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على هذه المناطق:

1 – الحدود الشمالية، وتشمل «طريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء».

2 – منطقة الجوف، وتشمل « القريات وطبرجل وأبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا».

3 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل « العرضيات وأضم وبني يزيد وفيا وميسان والشفا والطائف والهدا».

4 – منطقة الباحة، وتشمل «الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد».

5 – منطقة عسير، وتشمل «أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيده والحرجة والربوعة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال المع ومحايل».

6 – منطقة جازان، وتشمل «الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا أبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وفرسان والعيدابي وهروب».

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الحالة المتوقعة من تكون السحب الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول والشعاب، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

اقرأ أيضًا:

«الأرصاد» ينبه: ضباب وأمطار على هذه المناطق حتى الصباح