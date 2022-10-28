مؤسسة الشيخ بن عثيمين الخيرية تُدشن متجرها الإلكتروني

تواصل – واس:

دشنت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية بمحافظة عنيزة، متجرها الإلكتروني المخصص لبيع الكتب الورقية لمؤلفات فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله تعالى – .

إيصال علم الشيخ لكافة المسلمين حول العالم

وأوضح رئيس مجلس أمناء المؤسسة عبدالله بن محمد العثيمين، أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لحرص المؤسسة على إيصال علم فضـيلته لكافة محبي الشيخ وطلاب العلم وكافة المسلمين في كل مكان.

دعم سـخي من قيادة هــذه البلاد المبــاركــة

وأكد أن المؤسسـة تسـعى دومًا للاستفادة من التطور الكبير الذي تشهده المملكة في المجال التقني والإلكتروني الذي حظي بدعم سـخي من قيادة هـذه البلاد المبـاركـة، حيث تعــد التجــارة الإلكترونية إحــدى ركــائز رؤيــة المملكة 2030.

مؤسسة غير ربحية تهدف لتوثيق تراث الشيخ

وأشار إلى مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، هي مؤسسة غير ربحية تهدف الى توثيق ونشر تراث فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله واستكمال الأعمال الخيرية، وذلك في إطار سعي المؤسسة الخيرية لتحقيق هدفها الرئيس بنـشر تراث فـضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بكافة الوســائل المتاحة.