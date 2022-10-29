بعد خطوة «ماسك».. هل بياناتك الخاصة على «تويتر» في خطر؟

تواصل – فريق التحرير:

لم يستبعد موقع «فوكس»، إمكانية الوصول إلى البيانات الخاصة بالمستخدمين على “«ويتر» بعد أن أصبحت ملكا للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي استحوذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار.

وأضاف الموقع أن رسائل تويتر المباشرة ليست مشفرة من طرف إلى طرف، وهذا يعني أن المنصة لديها حق الوصول إلى محتويات الرسائل الخاصة، والتي من المحتمل أن يعتبرها العديد من المستخدمين حساسة.

سياسة الخصوصية

وأشار إلى أن سياسة خصوصية “«ويتر» تنص بوضوح على أنه يجوز للشركة «مشاركة معلومات عن المستخدمين أو بيعها أو نقلها فيما يتعلق بدمج الأصول أو الاستحواذ عليها أو بيعها أو الإفلاس»، وفق وكالة «سبوتنيك».

وفي السياق ذاته، قال أستاذ إدارة الأعمال في كلية هارفارد، أندي وو، إن هناك عقبات تعترض وصول إيلون ماسك لبيانات المستخدمين وهي الحصول على موافقة من وكالات مثل لجنة التجارة الفيدرالية.

واعتبر أنه سيكون على ماسك العمل مع موظفو تويتر القديم للحصول على البيانات، متسائلا هل سيكون هؤلاء مستعدين للقيام بذلك؟.

وأكد أن السرية ضرورية لأن تسريب خبر وصول ماسك لبيانات مستخدمي تويتر قد يعني نهاية “العصفور الأزرق” أو تكسر أجنحته.

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