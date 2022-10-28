«جائزة العمل».. 10 آلاف منشأة تتسابق للفوز بـ 24 تكريمًا

تواصل – واس:

تتسابق 10 آلاف منشأة في المملكة للفوز بـ 24 جائزة في 3 مسارات رئيسية، في “جائزة العمل” بنسختها الثانية لمنشآت القطاع الخاص.

يأتي ذلك في حفل يرعاه الأربعاء القادم – بمشيئة الله – وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية المهندس أحمد الراجحي.

مسارات الجائزة

وتعد الجائزة إحدى مبادرات الوزارة لتكريم جهود المنشآت المتميزة في مختلف المسارات، وتحفيزها لتطبيق النماذج العملية المميزة وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية، بما يرفع من مستوى التنافسية ويشجع القوى العاملة على العمل فيها.

وتتضمن الجائزة 3 مسارات رئيسة، وهي «مسار التوطين»، و«مسار بيئة العمل»، و «مسار المهارات والتدريب»، وشارك في استبانة ترشيح المنشآت التي تنطبق عليها شروط ومعايير الحصول على الجائزة أكثر من 200 ألف موظف.

واختيار هذه المسارات جاء لأهميتها الاستراتيجية، للإسهام في تحفيز التوطين وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى رفع وعي المنشآت وتحفيزهم على الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المميزة، وحث المنشآت للاستثمار في تنمية وتطوير كوادرها البشرية الوطنية، وزيادة معدل استدامة الموظفين وتعزيز تطورهم الوظيفي.

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