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بعد إقالة «ماسك» لهم.. 100 مليون دولار تعويضات لـ3 موظفين بـ«تويتر»
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بعد إقالة «ماسك» لهم.. 100 مليون دولار تعويضات لـ3 موظفين بـ«تويتر»

بعد إقالة «ماسك» لهم.. 100 مليون دولار تعويضات لـ3 موظفين بـ«تويتر»

بعد إقالة «ماسك» لهم.. 100 مليون دولار تعويضات لـ3 موظفين بـ«تويتر»
٠٢:١٢:١٥ ص، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وكالة «بلومبرج» أن ثلاثة من كبار المديرين لدى «تويتر» قد يحصلون على نحو 100 مليون دولار من تعويضات نهاية الخدمة والمكافآت، بعدما قام “إيلون ماسك” بإقالتهم عقب استحواذه على الشركة.

وأظهرت حسابات «بلومبرج» أن المدير التنفيذي «باراغ أغراوال» الذي تولى المنصب منذ أقل من عام، قد يحصل على حوالي 50 مليون دولار من التعويضات، مقابل 37 مليون دولار للمدير المالي «نيد سيجال»، و17 مليون دولار لمدير السياسة القانونية والثقة والسلامة «فيجايا جادي».

كبار المسؤولين

وذكرت الوكالة أن هؤلاء الثلاثة وغيرهم من كبار المسؤولين التنفيذيين لدى «تويتر» كانوا من بين أولئك الذين تمت إقالتهم بعد أن تولى «ماسك» زمام قيادة الشركة يوم الخميس، وفق ما نقله موقع “أرقام”.

واستحوذ الملياردير الأمريكي «ماسك» على شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار، ويخطط لتولي منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

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إيلون ماسك تويتر صفقة تويتر ماسك

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