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«الأمم المتحدة» تدعو إلى استئناف اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا
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«الأمم المتحدة» تدعو إلى استئناف اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا

«الأمم المتحدة» تدعو إلى استئناف اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا

«الأمم المتحدة» تدعو إلى استئناف اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا
٠٢:٣٣:٥١ ص، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

دعت منظمة الأمم المتحدة، إلى استئناف اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى مختلف بلدان العالم.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك، أنه يدعو جميع الأطراف كافة إلى بذل جميع الجهود لتمديد صفقة الغذاء ورفع الحواجز على طريق تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية.

استئناف مبادرة البحر الأسود للحبوب

وطالب بضرورة استئناف مبادرة البحر الأسود للحبوب والتنفيذ الكامل للاتفاقين [حول تصدير الأغذية الأوكرانية عبر البحر الأسود وتصدير الأسمدة والأغذية الروسية]، بما فيه إزالة الحواجز المتبقية لتصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة وأوروبا تعاقب دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بمنع وصول المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، حسب «روسيا اليوم».

وأشارت إلى أن الشركات الروسية، لا تزال لا تستطيع تنفيذ التوريدات التجارية من الأسمدة، بل حتى نقل نحو 300 ألف طن من المنتجات إلى الدول الأكثر فقرًا، ولا تزال هذه الأسمدة محجوزة بشكل رئيسي.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو قررت توقيف 70 سفينة أوكرانية في البحر الأسود لأنها لم تمتثل لقواعد الملاحة البحرية.

الكلمات الدلالية:
الأسمدة ‏الأمم المتحدة البحر الأسود تصدير الحبوب روسيا

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