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5 فوائد لتناول «عين الجمل» مع التقدم في العمر
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5 فوائد لتناول «عين الجمل» مع التقدم في العمر

5 فوائد لتناول «عين الجمل» مع التقدم في العمر

5 فوائد لتناول «عين الجمل» مع التقدم في العمر
٠٢:٣٦:٣٦ ص، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة مينيسوتا، فوائد مذهلة لتناول مكسرات عين الجمل مع التقدم في العمر.

وخلصت الدراسة إلى أن المشاركين الذين تناولوا الجوز في وقت مبكر من حياتهم، أظهروا احتمالية أكبر لأن يكونوا أكثر نشاطًا بدنيًا، ويتمتعون بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب مع تقدمهم في العمر، وفق موقع SciTechDaily.

5 فوائد لتناول عين الجمل مع التقدم في العمر

وأوضحت الدراسة أن تناول هذه المكسرات في عمر مبكر ينعكس بالفوائد التالية مع التقدم في العمر:

1-انخفاض مؤشر كتلة الجسم.

2- محيط الخصر السفلي.

3- انخفاض ضغط الدم.

4- انخفاض نسبة الدهون الثلاثية في الدم.

5-انخفاض معدل زيادة الوزن.

وأشارت الدراسة إلى أنه كان لدى مستهلكي جوز عين الجمل تراكيز غلوكوز في الدم منخفضة بشكل ملحوظ أثناء الصيام بينما كان لدى مستهلكي أنواع المكسرات الأخرى مستويات أعلى من الكوليسترول الضار.

وأردفت أنه كان لدى مستهلكي جوز عين الجمل درجات أعلى من النشاط البدني المبلغ عنها ذاتيًا مقارنة بمن يتناول أنواع أخرى من المكسرات.

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