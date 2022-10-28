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«الأرصاد» ينبه: ضباب وأمطار على هذه المناطق حتى الصباح

«الأرصاد» ينبه: ضباب وأمطار على هذه المناطق حتى الصباح

«الأرصاد» ينبه: ضباب وأمطار على هذه المناطق حتى الصباح
٠٢:٠٨:٥٣ ص، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – من تكوّن ضباب وتساقط الأمطار على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل «الشفا والطائف والهدا».

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2 – المنطقة الشرقية، وتشمل «الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة ».

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الحالة تستمر حتى الساعة 8 صباحًا

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الضباب والأمطار والعوالق الترابية تستمر حتى الساعة 8 صباحًا، يصحبها تدن في مدى الرؤية.

فيما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير ونجران والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الشرقية الضباب تساقط أمطار حالة الطقس مكة المكرمة

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