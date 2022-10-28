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«ماسك» يتعهد بتحرير المحظورين في «سجن» تويتر.. وترامب يغرد مسرورًا
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«ماسك» يتعهد بتحرير المحظورين في «سجن» تويتر.. وترامب يغرد مسرورًا

«ماسك» يتعهد بتحرير المحظورين في «سجن» تويتر.. وترامب يغرد مسرورًا

«ماسك» يتعهد بتحرير المحظورين في «سجن» تويتر.. وترامب يغرد مسرورًا
٠٢:٥١:٠٠ ص، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنه سيتم تحرير أي شخص تم حظره لأسباب بسيطة من “سجن” تويتر.

من جانبه، عبّر دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، عن سروره لأن منصة “تويتر” أصبحت الآن “في أيادٍ أمينة”، بعدما استحوذ الملياردير إيلون ماسك عليها.

ترامب يغرد مسرورًا

وقال ترامب عبر شبكة “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي التابعة له، “أنا سعيد جدا لأن “تويتر” أصبحت الآن في أيادٍ أمينة، ولن يديرها بعد الآن مجانين يساريون راديكاليون يكرهون بلدنا بالفعل”.

وفي وقت سابق اليوم، قال ماسك إن منصة «تويتر» لن تكون مجانية فيما بعد للجميع.

ووجه “ماسك” حديثه للمعلنين، مشيرًا إلى أن السبب وراء شرائه لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة أن تكون المنصة “مكانا مرحِّبا بالجميع”، مضيفاً أن “الكثير من وسائل الإعلام التقليدية قد غذت تلك الحالات المتطرفة المستقطبة ولبّت احتياجاتها”.

منصة «تويتر» لن تكون مجانية

وكتب «ماسك» عبر حسابه على «تويتر»: «أردت التواصل شخصياً لمشاركة حافزي في الحصول على تويتر. كان هناك الكثير من التكهنات حول سبب شرائي تويتر وما هي أفكاري حول الإعلانات والتي كان معظمها خاطئًا».

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الكلمات الدلالية:
ترامب تويتر صفقة تويتر ماسك ماسك وتويتر

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