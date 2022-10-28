الرئيس الأوكراني: 4 ملايين مواطن تأثروا بقطع التيار الكهربائي

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أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أن ما لا يقل عن 4 ملايين مواطن تأثروا بقطع التيار الكهربائي.

واعتبر زيلينسكي الهجمات الروسية واسعة النطاق على محطات الكهرباء لن تنال من الروح المعنوية للشعب الأوكراني، مؤكدًا أن بلاده أسقطت 23 طائرة مسيرة في اليومين الماضيين.

وكانت روسيا أطلقت عشرات الصواريخ والمسيرات على شبكة توليد الكهرباء في أوكرانيا مؤخرا، ما تسبب في أضرار كبيرة وانقطاع التيار الكهربائي.

غدًا.. إضراب عمال صناعة الصلب في ألمانيا

فيما أعلن عمال صناعة الصلب الألمان، تنظيم إضرابًا يوم غد السبت بعد جولة ثالثة من المفاوضات مع أرباب العمل لم تحقق النتائج المتوقعة من حيث الدعم المالي على خلفية أزمة الطاقة في البلاد.

إضراب 500 مصنع وورشة في ألمانيا

وذكر الموقع الإلكتروني للنقابة العمالية لصناعة الصلب في ألمانيا، أنه من المتوقع أن يغطي الإضراب الذي سيبدأ منتصف الليل من الجمعة إلى السبت، أكثر من 500 مصنع وورشة عمل في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح أن سبب استياء النقابة العماليةـ يرجع إلى عدم وجود مقترحات ملموسة من أرباب العمل بعد ثلاث جولات من المفاوضات، حسب «سبوتنيك».

واشنطن تعمل تساعد أوروبا لمعالجة مسألة أمن الطاقة

وكشف البيت الأبيض، أن واشنطن تعمل على مساعدة أوروبا من أجل معالجة مسألة أمن الطاقة، معربًا عن قلقه بشأن أمن الطاقة في أوروبا في المستقبل مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدًا أن حرب بوتين تضغط على أوروبا وباقي العالم والولايات المتحدة بدءا من الوقود وحظر تصدير الحبوب.

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