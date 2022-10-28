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تفاصيل إطاحة الأمن بمواطن أساء للعملة الوطنية في الطائف
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تفاصيل إطاحة الأمن بمواطن أساء للعملة الوطنية في الطائف

تفاصيل إطاحة الأمن بمواطن أساء للعملة الوطنية في الطائف

تفاصيل إطاحة الأمن بمواطن أساء للعملة الوطنية في الطائف
٠١:١٩:٢٢ ص، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قبضت دوريات الأمن بمحافظة الطائف على مواطن وثق ونشر في مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمن إساءة وامتهانا للعملة الوطنية,

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه, وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق اليوم، قبضت دوريات شرطة محافظة ضمد بمنطقة جازان على مواطن بحوزته (263) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

القوات الخاصة للأمن البيئي

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (29) مخالفًا لاستغلالهم الرواسب بنهل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد/ عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (39) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (9) مواطنين، و(6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(5) مقيمين من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية، ومقيمان من الجنسية السودانية، و(3) مقيمين من الجنسيات المصرية والفلبينية والنيبالية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث العقيد العتيبي، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
الأمن الإساءة للعملة الوطنية الطائف العملة الوطنية دوريات الأمن

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